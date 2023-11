Schick trifft bei Comeback - Leverkusen holt Gruppensieg

Pflichtaufgabe erfüllt, Achtelfinal-Ticket gelöst: Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen hat in der Europa League den vorzeitigen Gruppensieg perfekt gemacht und geht mit ordentlich Rückenwind in den Liga-Kracher gegen Borussia Dortmund. Im schwedischen Göteborg gewann das Team von Trainer Xabi Alonso bei BK Häcken glanzlos, aber verdient mit 2:0 (1:0).

Victor Boniface (14.) und Rückkehrer Patrik Schick (74.) sorgten für den 14. Pflichtspielerfolg in Serie für die weiter ungeschlagene Werkself. Fünf Dreier in fünf Spielen schaffte in dieser Europa-League-Saison kein anderes Team, fünf Siege in Serie im Wettbewerb sind zudem Vereinsrekord. Zum Abschluss der Vorrunde empfängt der Vorjahres-Halbfinalist am 14. Dezember Molde FK in der BayArena.