U17-WM - Deutschland vs. Argentinien im Halbfinale JETZT LIVE im TV, Stream und Ticker

Jetzt zählt‘s! Die deutsche U17-Nationalmannschaft steht bei der WM in Indonesien im Halbfinale. Dort trifft das Team von Trainer Christian Wück auf Argentinien. Im Viertelfinale bezwangen die Nachwuchskicker in einem intensiven Spiel Europameister Spanien mit 1:0 .

+++ Halbzeitfazit +++

In der ersten Hälfte haben die Argentinier mehr vom Spiel. Sie haben deutlich mehr Ballbesitz und spielen sich mehr Chancen heraus. Die Führung geht unter dem Strich in Ordnung. Doch für das DFB-Team wäre trotzdem mehr drin gewesen. Immer wieder schaffte es das Team, in Kontern gefährlich zu werden. Häufig fehlte dann aber die Idee für den letzten Pass.