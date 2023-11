"Wahrer Athlet“ - Ronaldo nach Fairplay-Geste von Fans gefeiert! Trainer wütend über zurückgegebenen Elfmeter

Dass Cristiano Ronaldo nicht nur seine aberwitzigen Statistiken in immer schwindelerregende Höhen treibt, sondern auch Sportler durch und durch ist, bewies der Spieler von Al-Nassr in der asiatischen Champions League AFC am Montagabend.

Beim Duell zwischen dem saudi-arabischen Verein und dem iranischen Spitzenklub Persepolis hatte Schiedsrichter Ning Ma aus China bereits in der 2. Minute auf Elfmeter entschieden, nachdem Ronaldo im Strafraum zu Boden gegangen war.

Als die iranischen Spieler heftig protestierten, ging der portugiesische Superstar zum Referee und deutete mit einer Bewegung seines rechten Zeigefingers an, dass er nicht gefoult wurde.

Al-Nassr-Coach wütet an der Seitenlinie

Ning Ma sah sich die Szene noch einmal in der Review-Area an und widerrief dann tatsächlich seine Entscheidung.

Kurios: Während Ronaldo den Schiedsrichter bei dessen Umdenken bestärkte, beschwerte sich Al-Nassr-Coach Luis Castro vehement beim vierten Offiziellen.

Dagegen feierten die Fans in den sozialen Netzwerken Ronaldos Fairplay: „Was für ein Typ! Das ist die Art von Mentalität, die ihn auszeichnet. Ronaldo ist sowohl von der Einstellung als auch vom Charakter her der Beste“, sagte ein User auf X.

Ein Anderer fügte an: Respekt muss man sich verdienen. Danke, dass du Ehrlichkeit und Moral bewiesen hast. Du bist der echte GOAT😊.

Fans feiern Ronaldo für Fairplay-Geste

„Wow!!! Einfach wow. Ein wahrer Athlet“, war dazu unter dem Instagram-Post von CR7 zu lesen, der von seiner Geste und der Geste seines Coaches kein Aufhebens machte, stattdessen ein Teamfoto mit den Worten veröffentlichte: „Glücklich, dass wir uns in unserer Gruppe als Erster qualifiziert haben und nun seit 20 Spielen ungeschlagen sind. Tolles Teamwork!“

Erst am vergangenen Freitag hatte Cristiano Ronaldo einen weiteren Meilenstein seiner unnachahmlichen Karriere hinzugefügt, als er beim 3:0-Heimsieg von Al-Nassr gegen Al-Okhdood einen Doppelpack erzielte und sich damit zum treffsichersten Fußballer der Welt aufschwang.

Der 38-Jährige ist der Spieler mit den meisten Erstliga-Toren der Fußball-Geschichte. Der Stürmer steht nach seinen beiden Treffern bei 527 Toren und damit mehr als Josef „Pepi“ Bican sowie Ferenc Puskás.

Ronaldo mit Nackenverletzung vorzeitig runter

Gegen Persepolis reichte es für Ronaldo, Sadio Mané und Co. am Ende zu einem 0:0, nachdem die Hausherren ab der 17. Minute nach einer Roten Karte für Ali Lajami in Unterzahl spielen mussten.

CR7 wurde in der 78. Minute mit einer schmerzhaften Nackenverletzung ausgewechselt, nachdem der gegnerische Torwart empfindlich auf ihm gelandet war.