Fußball: CR7 schreibt Geschichte! Ronaldo löst Puskas ab

Nächster Rekord für Cristiano Ronaldo! Der portugiesische Superstart hat am Freitag beim 3:0-Heimsieg von Al-Nassr gegen Al-Okhdood einen Doppelpack erzielt und mit seinen beiden Toren Geschichte geschrieben.

Im Januar 2023 wechselte CR7 von Manchester United nach Saudi-Arabien und absolvierte bisher 37 Pflichtspiele für Al-Nassr. In denen war er an 43 Toren beteiligt (32 Treffer und elf Vorlagen). Hinzu kommen im Jahr 2023 18 Torbeteiligungen in der portugiesischen Nationalmannschaft.