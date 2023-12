Drei Ligen mit Auf- und Abstieg: So soll die Super League aussehen

Nach dem krachend gescheiterten Projekt im April 2021 haben die Treiber der Super League ihre ursprünglichen Pläne überarbeitet . Statt in einer geschlossenen 20er Liga sollen 64 Klubs in drei Spielklassen mit Auf- und Abstieg antreten.

In der Super League sollen die Teams auf die drei Ligen - Star, Gold und Blue - verteilt werden. Alle Spiele sollen unter der Woche stattfinden, um nicht mit den Ansetzungen der nationalen Ligen zu kollidieren.

Super League plant mit drei Ligen

Sowohl die Star- als auch Gold-Liga umfassen den Plänen nach jeweils 16 Klubs, die in jeweils zwei Gruppen mit acht Teams antreten. In der Blue-Spielklasse sollen 32 Vereine auf vier Gruppen verteilt werden. Damit wären allen Teilnehmern der Super League 14 europäische Spiele - davon sieben zu Hause und sieben in der Fremde - garantiert.