Urteil zur Super League: So reagieren die Bayern, UEFA und die Bundesliga auf das Beben

Das kaum noch für möglich gehaltene Fußball-Beben ist doch zur Realität geworden. Die Super League hat den Rechtsstreit mit der UEFA und FIFA überraschend gewonnen und könnte nun prinzipiell nun an den Start gehen.

Doch während die Gründer - allen voran die Verantwortlichen von Real Madrid und dem FC Barcelona - feiern, ist der Widerstand ihrer Gegner ungebrochen. La-Liga-Präsident Javier Tebas greift A22-CEO Bernd Reichart sogar persönlich an.

Jan-Christian Dreesen (Vorstandsvorsitzender FC Bayern): Die Tür für die Super League beim FC Bayern bleibt zu. Das Urteil ändert nichts an der Haltung des FC Bayern und an der Haltung der ECA, dass ein solcher Wettbewerb einen Angriff auf die Bedeutung der nationalen Ligen sowie die Statik des europäischen Fußballs darstellen würde. Die Bundesliga bildet das Fundament des FC Bayern, so wie alle nationalen Ligen das Fundament der europäischen Fußballklubs darstellen. Deshalb ist es unsere Pflicht und unsere tiefe Überzeugung, sie zu stärken und nicht zu schwächen. Ebenso stehen wir zu den europäischen Klub-Wettbewerben unter dem Dach der UEFA.