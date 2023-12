Nach Fan-Krawallen: Aston Villa legt Beschwerde bei UEFA ein

Vor dem Gruppenspiel in der Conference League, das Villa am Donnerstagabend mit 2:1 für sich entschieden hatte, waren vier Polizisten bei Zusammenstößen mit Legia-Anhängern auf einem Busparkplatz verletzt worden. Laut Vereinsangaben wurden 46 Gästefans festgenommen.

Solche Vorfälle hätten "keinen Platz im modernen Fußball oder in einer zivilisierten Gesellschaft", betonte Heck und kündigte an, dass Villa "weiter bei der UEFA vorstellig" werde. So wolle der Verein sicherstellen, dass "andere Klubs und Polizeibeamte in ganz Europa nicht ähnlichen Sicherheitsrisiken durch Legia Warschau ausgesetzt werden."