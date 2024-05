Bochum-Trainer erlebt emotionale Achterbahnfahrt: "Nervenkostüm am Ar***"

Der 4:3-Sieg bei Union Berlin war für den VfL Bochum eine emotionale Achterbahnfahrt - mit Happy End! Trainer Heiko Butscher gab anschließend mit ehrlichen Worten einen Einblick in seine Gefühlswelt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wenn du am Ende erfolgreich bis, ist alles okay. Aber so eine kranke Sch*** - wenn man das mal so sagen darf! Das ist einfach unfassbar! Aber deshalb lieben wir den Fußball so“, sagte Butscher bei DAZN.

Sein Team hatte zur Pause bereits 3:0 geführt, doch in der zweiten Hälfte geriet der Sieg durch eine Unioner Aufholjagd noch ernsthaft in Gefahr. „Es war sehr knapp“, meinte Butscher. Sein „Nervenkostüm war schon völlig am Ar***.“

„Schlaflose Nächte“ wegen Leverkusen

Generell sei der turbulente Spielverlauf aber eine Liebeserklärung an den Fußball gewesen. „Wenn du solche Spektakel und solche Erlebnisse hast, ist das einfach der schönste Sport der Welt. Es ist der Wahnsinn so ein Spiel mit solch einer Brisanz für sich zu entscheiden“, sagte der 43-Jährige. „Da war wirklich alles dabei. Von einer fast perfekten ersten Halbzeit noch zu richtigem Zittern, dann nochmals zurückgeschlagen und bis zum Ende alles reingeschmissen. Wir sind einfach glücklich.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Heiko Butscher freute sich über den zweiten Bochumer Sieg in Folge

Nach dem 3:2-Sieg vergangene Woche holte Bochum den zweiten Dreier in Folge und machte einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Der direkte Abstieg ist nicht mehr möglich. Der Vorsprung auf den Relegationsrang beträgt fünf Punkte, allerdings kann Mainz 05 am Abend noch in Heidenheim (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) nachlegen.

„Was die anderen machen, darauf haben wir sowieso keinen Einfluss. Wir lassen das jetzt sacken“, sagte Butscher. „Wir haben noch zwei Spiele und wollen das direkt schaffen.“