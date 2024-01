Lineker enthüllt bizarren Streit mit Mourinho: "Weiß nicht, was passiert ist"

Gary Lineker befindet sich in einem ebenso einseitigen wie bizarren Streit mit José Mourinho. Der ehemalige englische Nationalspieler und heutige TV-Experte hat sich offenbar den Zorn des Roma-Trainers zugezogen - und weiß noch nicht mal, was überhaupt passiert ist.

Dabei sei die Beziehung zu dem ehemaligen Trainer von Chelsea und Manchester United bei dessen Ankunft in der Premier League eigentlich einwandfrei, geradezu freundschaftlich gewesen.

„Ich erinnere mich, als er zum ersten Mal kam, war er eine unglaubliche Persönlichkeit, wirklich einnehmend, und ich fand ihn geistreich und witzig“, sagte Lineker im Podcast „The Rest is Football“. Der BBC-Moderator weiter: „Ich glaube, das Spiel hat ihn im Laufe der Jahre ein wenig vermöbelt.“

„Seitdem war es nie wieder in Ordnung“

Er habe einst eine Doku mit Mourinho gedreht, der exzentrische Startrainer habe ihm ständig Nachrichten geschrieben. Zum Beispiel nach seiner Show, Match of the Day: „Er schrieb: ‚Ihr Jungs versteht um was es geht, großartig.‘“ Zwei Jahre lang sei man so bestens miteinander ausgekommen.

Dann wurde Lineker von dem Magazin GQ gebeten, einen Award an Mourinho zu vergeben. Er stimmte zu.

„Dann, etwa vier Tage vor der Veranstaltung, meldeten sie sich und sagten: ‚José hat sich gemeldet und möchte nicht, dass du ihm den Pokal überreichst, er möchte jemanden, der nicht im Fußball tätig ist.‘“

Dies sei ihm zwar sehr seltsam vorgekommen, er ging aber trotzdem zu dem GQ-Event: „Ich ging zu José und er hat mich irgendwie ignoriert. Ich fragte: ‚Ist alles in Ordnung, ist alles in Ordnung, José?‘ Er sagte: ‚Ja, ja, ja.‘ Aber es war nicht in Ordnung und es war seitdem nie wieder in Ordnung.“

Lineker ist sich keiner Schuld bewusst

Lineker mutmaßte, dass Mourinho womöglich wegen einem seiner Kommentar bei Match of the Day von ihm abgewendet habe. Lineker berichtet noch von einem weiteren bizarren Vorfall nach einem Champions-League-Spiel von ManUnited.

Er habe sich mit dem damaligen Vorstandsboss Ed Woodward unterhalten, der einer seiner Nachbarn ist. „Ich stehe da und trinke etwas, und José kommt auf uns zu, aber dann ist er einfach weggegangen. Er schickte eine SMS an Ed Woodward: ‚Warum redest du mit ihm?‘“