Müller-Wohlfahrt trauert um Beckenbauer: "Wollte es nicht wahrhaben"

Der langjährige Mannschaftsarzt des FC Bayern und der deutschen Nationalelf betreute Beckenbauer in München, aber auch während dessen Zeit bei Cosmos New York, sowie beim Hamburger SV. „Ich habe ihn 1977 kennengelernt, als ich zu Bayern kam. Er war Kapitän, ich habe ihn als Spieler betreut“, erinnert sich Müller-Wohlfahrt im BR -Podcast Die Blaue Coach . „Das war eine herrliche Zeit!“

Obwohl der 81-Jährige über Beckenbauers schlechten Gesundheitszustand Bescheid wusste, traf ihn dessen Tod wie ein Donnerschlag. „Das war sehr schmerzhaft und dann doch überraschend“, erklärte Müller-Wohlfahrt. „Ich wusste, dass er krank ist. Ich hatte ihn bis vor einem Jahr betreut, dann ging es nicht mehr. Aber dass es dann doch so schnell geht, das tut weh. Dann gibt es einen Verlustschmerz, mit dem man eigentlich noch nicht rechnen konnte.“

Beckenbauer, 1974 Weltmeister als Spieler sowie 1990 als Teamchef, litt zuletzt an Parkinson mit einhergehender Demenz. „Ich habe erste Anzeichen schon vor langer, langer Zeit gesehen, immer noch in der Hoffnung, dass es nicht so schlimm wird“, sagte der Sportmediziner.