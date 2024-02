Konkurrenz für "Baller League": Piqués Liga kommt nach Deutschland

Gerard Piqué hat mit seiner „Kings League“ nun auch in Deutschland große Pläne und das trotz der großen Konkurrenz. Denn es existiert bereits die „Baller League“ von Mats Hummels und Lukas Podolski. Zudem wird die „ Icon League“ von Toni Kroos und Elias Nerlich geplant.

Die Vorbereitungen seien dabei bereits weit fortgeschritten. „Aktuell sind wir an einem sehr fortgeschrittenen Punkt unserer Ankunft – sowohl bei der Vermarktung als auch der operativen Planung – und prüfen, welcher der richtige Moment für einen Start ist. Dabei betrachten wir alles, was es dafür braucht, um so ein Projekt zu starten“, erklärte Bardera.