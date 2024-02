Wahnsinnstor! CR7-Klub demütigt Messi

Was für ein herber Rückschlag für Lionel Messi und Co.! Inter Miami hat nach der 3:4-Pleite gegen Al-Hilal auch gegen den nächsten Saudi-Klub eine Testspiel-Niederlage hinnehmen müssen. Gegen Al-Nassr kassierte der US-Klub eine 0:6-Klatsche - und das ohne Cristiano Ronaldo.

Der portugiesische Superstar verpasste das Duell mit seinem ewigen Rivalen verletzungsbedingt , auch Messi saß angeschlagen bis zur 83. Minute nur auf der Bank. In das seit Wochen heißersehnte Duell startete Al-Nassr furios und lag bereits nach 13 Minuten mit 3:0 in Führung. Otávio (3.), Talisca (10.) und Aymeric Laporte (12.) sorgten früh für klare Verhältnisse, Laporte traf dabei aus rund 70 Metern mit einem schnell ausgeführten Freistoß direkt ins Tor.

Auch in der zweiten Halbzeit blieb der Saudi-Klub das dominierende Team, erneut traf Al-Nassr dreimal in einer Halbzeit. Talisca (51. und 73.) sowie Mohammed Maran (68.) stellten den 6:0-Endstand her.