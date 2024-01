Messi-Spektakel gegen Neymar-Klub! Weltfußballer verliert

Inter Miami hat in der Vorbereitung auf die neue MLS-Saison ein Freundschaftsspiel gegen Al-Hilal verloren. Die US-Amerikaner kämpften sich nach einem Zwei-Tore-Rückstand gleich zweimal zurück, kassierten aber spät den entscheidenden Treffer zum 3:4-Endstand.

Ex-Fulham-Stürmer Aleksandar Mitrovic (10.) und Abdullah Al-Hamdan (13.) brachten das Team aus Riad früh in Führung, ehe Superstar Luis Suarez nach VAR-Überprüfung den 1:2-Anschlusstreffer markieren konnte (34.).

Messi trifft und assistiert

Der Brasilianer Michael konnte noch kurz vor der Halbzeit den Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellen (45.), den Lionel Messi wiederum wenig später per Elfmeter schmelzen ließ (54.). Eine Minute später traf David Ruiz nach Vorlage Messis zum 3:3-Ausgleich, der auch bis zur 88. Minute halten sollte. Jedoch markierte Malcom spät den 4:3-Siegtreffer.

Am Donnerstag kommt es in Riad dann zum großen Aufeinandertreffen der Megastars Messi und Cristiano Ronaldo, wenn Inter Miami sein nächstes Testspiel in Riad austrägt. Allerdings ist noch unklar, ob der zuletzt verletzte Ronaldo für die Partie rechtzeitig fit wird. Anpfiff der Partie zwischen Al-Nassr und Miami soll dann 19 Uhr erfolgen.