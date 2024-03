Fanproteste: 60.000 Euro Strafe für Union

Die disziplinarische Aufarbeitung von Spielunterbrechungen durch Fan-Proteste gegen den Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) geht weiter. Dabei belegte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in einer weiteren Reihe von Urteilen Bundesligist Union Berlin mit dem bisherigen Rekordstrafmaß von 60.000 Euro Geldstrafe. Insgesamt wurden am Mittwoch sechs Klubs aus den drei höchsten deutsche Spielklassen zur Kasse gebeten.

Im "Fall Union" ahndete die erste DFB-Instanz im Einzelrichterverfahren "unsportliches Verhalten" von Anhängern der Köpenicker. Dabei wurden Vorfälle mit geworfenen Gegenständen wie Tennisbällen bei vier Spielen mit Einzelstrafen von bis zu 20.000 Euro bestraft. Die bisher höchste Gesamtstrafe war in der Vorwoche gegen Meister Bayern München mit 40.000 Euro ausgesprochen worden.

Auch Wolfsburg kassiert Geldstrafe

In der vergangene Woche schließlich kündigte der DFB schon die Verhängung von Sanktionen an. Laut Verband hatte sich der Kontrollausschuss „auf eine einheitliche Linie zur Behandlung der Spielverzögerungen verständigt, die auch vom DFB-Präsidium mitgetragen wird“. Die ersten Urteile wegen der Fanproteste waren am vergangenen Donnerstag ergangen.