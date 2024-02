Bundesliga: Fan-Proteste immer kurioser! Bundesliga-Partie von Flugzeugen gestoppt

Flugzeug-Wahnsinn in Freiburg! Auch das Sonntagsspiel zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt (3:3) wurde von Fan-Protesten überschattet. Urplötzlich flogen nach Wiederanpfiff zwei ferngesteuerte Flugzeuge durch das Europa-Park Stadion.

Was war passiert?

Jetzt auch noch ferngesteuerte Flugzeuge...

In der zweiten Halbzeit erreichten die Proteste dann ein ganz neues Ausmaß. Neben fliegenden Süßigkeiten flogen zwei ferngesteuerte Flugzeuge durch die Arena, eines in gelb und eines in schwarz. Während das gelbe Flugzeug sich im Freiburger Tornetz verfing, drehte das schwarze Flugzeug noch ein paar Runden, bevor es gestoppt werden konnte.