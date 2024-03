Moukoko führt deutsches U21-Team an - drei Neulinge dabei

Mit Torjäger Youssoufa Moukoko an der Spitze geht die deutsche U21-Nationalmannschaft in ihre ersten Länderspiele des Jahres. Der Stürmer von Borussia Dortmund, der in elf Spielen für das DFB-Team zwölf Treffer erzielt hat, führt den Kader für die EM-Qualifikationsspiele gegen den Kosovo in Chemnitz (22. März) und gegen Israel in Halle (26. März) an.