Bayer in Meister-Laune: "Da fließen vielleicht Tränen"

„Ich habe Gänsehaut bekommen“, sagte Joker-Torschütze Jonas Hofmann zu den Meister-Gesängen der Nordkurve nach dem 2:0 (0:0 ) im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen West Ham United bei RTL . Am Sonntag „fließen vielleicht Tränen, da lässt man seinen Emotionen dann freien Lauf.“

Xabi Alonso: „Wir müssen Vollgas geben“

Und damit es auch die große Party am Sonntag und keine „Sofa-Meisterschaft“ wird, drücken Hofmann und Co. am Samstag sogar den Verfolgern Bayern München und VfB Stuttgart die Daumen (beide 16 Punkte Rückstand).