Tod nach langer Krankheit: Fußball-Deutschland trauert um Schiedsrichter-Legende

Das teilte der Fußballkreis Ostbrandenburg am Samstag mit. „Sein unermüdlicher Einsatz für den Fußball und insbesondere dem Schiedsrichterwesen werden unvergessen bleiben“, würdigte der Fußballkreis seinen früheren Präsidenten (1990 bis 2018).

Kirschen war als Schiedsrichter bei den Weltmeisterschaften 1986 in Mexiko und 1990 in Italien im Einsatz, wo er jeweils zwei Spiele leitete. 1988 pfiff er bei der Europameisterschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Zudem leitete Kirschen 43 Europapokal-Partien, darunter das UEFA-Cup-Finale 1987 zwischen IFK Göteborg und Dundee United.