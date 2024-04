Im Krankenhaus: Große Sorgen um Kultststürmer

Große Sorgen um Carlos Tevez: Der ehemalige argentinische Nationalspieler ist mit Schmerzen in der Brust ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Der 40-Jährige, einer von nur 14 Fußballern, die sowohl für Manchester United als auch für Manchester City spielten, verbrachte die Nacht in einer Klinik im noblen Stadtteil San Isidro von Buenos Aires, nachdem er medizinische Hilfe gesucht hatte.

Der Stürmer mit Kultstatus in Euroap und seiner Heimat trainiert derzeit den argentinischen Erstligisten CA Independiente. Nachdem der Klub zunächst die Einweisung des Coaches ins Krankenhaus dementiert hatte, bestätigte der Erstligist die Einweisung wenig später. „Unser Trainer, Carlos Tevez, ging mit Brustschmerzen in das Krankenhaus La Trinidad in San Isidro. Sie haben die entsprechenden Tests durchgeführt und die waren zufriedenstellend.“