Mario Gómez: "Und dann beschimpft er mich wirklich aufs Übelste"

Der ehemalige deutsche Nationalspieler hatte Puyol als einen harten und sehr physischen Abwehrspieler im Kopf. Er erinnerte sich an einen Moment, in dem er von Puyol gefoult wurde, und dieser ihm anschließend an den Kopf warf: „Steh auf, du Penner, das war ja gar nichts“. Dabei habe er ihm „halb den Haxen gebrochen“.