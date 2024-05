Macht Bayern die Wachablösung perfekt? DFB-Pokal-Finale der Frauen Bayern gegen Wolfsburg im LIVE-TICKER

Die erfolgreiche Titelverteidigung hatten Giulia Gwinn und Co. am vergangenen Wochenende perfekt gemacht. Nun soll der Vizemeister aus Niedersachsen nach unfassbaren neun Triumphen in Folge auch im Pokal vom Thron gestoßen werden, um die neue Rangordnung zu zementieren.

FC Bayern - VfL Wolfsburg 0:0

+++ 11. Minute: Wolfsburg ist gefährlicher +++

+++ 8. Minute: Erste Chance für Wolfsburg +++

+++ 5. Minute: Klassisches Abtasten +++

+++ 1. Minute: Anstoß in Köln +++

Los geht‘s! Vor 44.000 Zuschauern im ausverkauften Kölner RheinEnergie Stadion pfeift Schiedsrichterin Miriam Schwermer die Partie an, bei der heute auch auf den VAR zurückgegriffen werden kann. Schaffen die FCB-Frauen nach der Meisterschaft das erste Double - oder holt der VfL den zehnten Pokalsieg in Serie? Es ist angerichtet!

+++ Anpfiff in 10 Minuten +++

+++ Herzlich willkommen +++

SPORT1 begrüßt sie zum Pokalfinale der Frauen zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg. Nach der Meisterschaft wollen die Frauen des FC Bayern zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte das Double perfekt machen. Sportlich sind die Münchnerinnen derzeit stärker einzuschätzen als die Wolfsburgerinnen. Das letzte Liga-Spiel gewannen die Bayern überlegen mit 4:0. Für die Wölfinnen sprechen allerdings neun Triumphen in Folge im Pokal.

+++ Stroot glaubt an Pokalsieg +++

Tommy Stroot geht voller Zuversicht in das Finale gegen Bayern München - trotz leichter Außenseiterrolle: „Ich bin total optimistisch. Wir hatten es in den vergangenen Jahren immer wieder in unserer DNA, genau in diesen Spielen voll da zu sein und sie für uns zu entscheiden“, sagte der Trainer des VfL Wolfsburg vor dem Endspiel der FAZ.