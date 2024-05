Bald auch beim FC Bayern? Als Kompanys Wutausbruch viral ging

In Vincent Kompany hat der FC Bayern wohl seinen neuen Cheftrainer gefunden. Der Belgier steht derzeit noch bei Premier-League-Absteiger FC Burnley unter Vertrag, soll aber dazu bereit sein, zur kommenden Saison den FC Bayern zu trainieren.

Nach seinem Karriereende als aktiver Profifußballer trainierte der ehemalige Innenverteidiger den belgischen Hauptstadt-Klub RSC Anderlecht, bevor er in England anheuerte. Kompany gilt als besonders meinungsstark - was vor allem ein Video aus dem Oktober 2021 verdeutlichte.

Wutausbruch von Kompany ging viral

Nachdem sein Team in der Liga gegen K. Sint-Truidense VV tief in der Nachspielzeit noch den 2:2-Ausgleichstreffer hinnehmen musste, rastete Kompany anschließend in der Kabine völlig aus. Ein Video, welches damals viral ging, belegte seinen Wutausbruch.