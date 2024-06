Beim deutschen EM-Start: Alter Bekannter sorgt als falsches Maskottchen für Trubel

Er hat es schon wieder getan! Nachdem Youtuber Marvin Wildhage sich bereits ins Training des DFB geschmuggelt hatte , sorgte er nun mit der nächsten Aktion für Aufsehen. Diesmal schmuggelte er sich beim EM-Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland in München ein.

In seinem neu veröffentlichten Video zeigt er, wie er es während der Eröffnungs-Zeremonie auf den Rasen geschafft hat. Er verkleidete sich als Maskottchen „ Albärt “ - indem er sich für knapp 5000 Euro ein eigenes Kostüm anfertigen ließ.

Als falsches Maskottchen eingeschmuggelt

Am Spieltag selbst konnte Wildhage dann mit einem selbst gedruckten Parkausweis in die Allianz Arena gelangen - und von dort direkt an den Spielfeldrand. Nachdem der große weiche Teppich auf dem Rasen ausgerollt war, konnte er dann sogar auf das Spielfeld laufen. Dort tanzte er während der Musik etwas herum.