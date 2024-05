Kroos-Rücktritt - cleverer Schachzug einer Legende - Kommentar von Manfred Sedlbauer

Für Kroos produziert sie „Adidas“ aber nach wie vor. Genau diese hängt der bislang erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten in weniger als zwei Monaten an den Nagel.

Toni Kroos lässt Kritiker verstummen

Doch selbst seine größten Kritiker dürften bei seiner Rückkehr in die Nationalmannschaft still und heimlich die Faust geballt haben. In dem Wissen: Jetzt kann es was werden.