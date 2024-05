Mesut Özil bekommt weltbekannte Unterstützung bei Mexiko-Projekt

Im Jahr 2021 hatten Ryan Reynolds und Rob McElhenney eine Idee: Sie wollten einen eigenen Fußballverein haben. Für schlappe 2,3 Millionen Euro kauften sie sich deswegen den Wrexham FC, einen walisischen Club aus der fünften Liga. Dort brachten sie sowohl finanziellen als auch sportlichen Erfolg. Nun sollen die beiden Hollywood-Stars noch einen zweiten Verein ins Visier genommen haben - und könnten dort bald mit Mesut Özil zusammenarbeiten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Reynolds und McElhenney haben nach einem Bericht vom Branchenblatt Variety Anteile am mexikanischen Club Necaxa gekauft, der momentan in der ersten Liga spielt. Der Deal sei bereits seit Monaten in Arbeit und werde nun finalisiert, wie ESPN zudem berichtete.

Doch bei dem Verein sind sie nicht allein: Der deutsche Weltmeister Mesut Özil hat dort bereits 2021 investiert, genauso wie viele weitere Promis: NFL-Star Odell Beckham Jr., Baseballer Justin Verlander, Alpine-Skifahrer Bode Miller, die drei NBA-Spieler Victor Oladipo, Richard Hamilton und Shawn Marion sowie die beiden Schauspielerinnen Kate Upton und Eva Longoria haben ebenfalls Anteile an Necaxa.

{ "placeholderType": "MREC" }

Alle Stars zusammen besitzen 50 Prozent des Vereins, die andere Hälfte liegt beim Vorsitzenden Ernesto Tinajero Flores.

Der dreimalige mexikanische Meister hat also reichlich Unterstützung im Hintergrund. Momentan stehen sie in der Liga MX auf dem neunten Platz und kämpfen um den Einzug in die Playoffs, in denen sie sich für die Finalrunde in Mexiko qualifizieren könnten. Dort wird um den Titel gespielt.