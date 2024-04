Fast zu kitschig für Hollywood: Wrexham feiert dank Star-Duo nächsten Aufstieg

Während die Fans des AFC Wrexham mit einem Platzsturm im Racecourse Ground nur ein Jahr nach der Rückkehr ihres geliebten Traditionsklubs in den Profifußball am Samstag den Durchmarsch in die drittklassige League One feierten, kullerten auch den Eigentümern Reynolds und McElhenney ein paar Tränen der Freude über die Wangen.