Podcast: "Flutlicht an!" Gegen Diskriminierung im Fußball

Überhaupt, Veränderung. Der Wunsch, die Welt über eigene Themen jeden Tag ein bisschen zum Guten zu verändern, steckt definitiv in dem, was Rösiger tut. Weil sie in der Jugend selbst Ausgrenzungserfahrungen gemacht hat, habe sie eine hohe Empathie entwickelt in diesem Bereich. Beim Hereinwachsen in den Fußball habe sie gemerkt, wie viele Türen Mädchen und Frauen dort nach wie vor verschlossen bleiben.