Schick gegen den Ex-Klub "bereit für ein paar Tore"

Stürmer Patrik Schick von Meister Bayer Leverkusen freut sich auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub AS Rom. „Es ist schön, zurück zu sein. Ich bin bereit, ein paar Tore zu machen“, sagte der Tscheche selbstbewusst vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Europa League in der „Ewigen Stadt“ am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL).