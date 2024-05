Was Klopp in Liverpool verhindern wollte - "Trainer ist Trainer"

Was wird er perspektivisch mal machen? Nach seinem emotionalen Abschied vom FC Liverpool hat Jürgen Klopp in einem Interview im Podcast Willipedia noch einmal zu seinen Zukunftsplänen und dem Ende seiner Zeit bei den Reds Stellung bezogen.

„Dass ich gar nicht mehr arbeite, ist ausgeschlossen“, betonte der 56-Jährige, der derzeit mit seiner Frau Ulla auf Mallorca weilt. „Aber dass ich genauso in dem gleichen Rhythmus weitermache, in dem ich es bisher gemacht habe, das sehe ich im Moment auch nicht.“

Job als Nationaltrainer?

Im Bereich des Möglichen könnte eine Anstellung Klopps als Nationalcoach liegen. Zumal: Im Vergleich zu einem Vereinstrainer gilt diese Position als weniger arbeitsintensiv. Und: In der jüngeren Vergangenheit war der frühere Übungsleiter von Borussia Dortmund auch immer wieder mal für das Amt des Bundestrainers gehandelt worden .

Diesbezüglich ließ Klopp schon unlängst Raum für Spekulationen: „Trainer ist Trainer. Und das machst du mit allem, was du hast, oder gar nicht. So verstehe ich das“, erklärte er nun. Aktuell mache er aber erst mal eine Pause. „Wie soll ich wissen, wie ich mich während oder nach der Auszeit fühle, und was ich dann machen möchte?“, fragte er. „Keine Ahnung. Warten wir es mal ab.“