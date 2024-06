Steffen Freund gehört während der EM 2024 zu den meistgebuchten TV-Experten. Neben seinen Auftritten bei RTL ist der ehemalige Nationalspieler auch bei ServusTV in Österreich ein gefragter Mann. Im Interview mit dwdl.de spricht über seine Arbeit als Experte und welchen Weg im Fußball er auch hätte einschlagen können.

Als Fußballer hat Freund große Erfolge gefeiert. Er wurde Champions-League-Sieger, feierte mit der deutschen Nationalmannschaft 1996 den EM-Titel und startete auch in der Premier League bei den Tottenham Hotspur durch.

Freund: Hätte auch Bundesliga-Trainer werden können

Seine ersten Erfahrungen als TV-Experte sammelte der 54-Jährige noch während seiner aktiven Zeit bei den Spurs. „Das war bei mir wie bei vielen erfolgreichen Spielern. Irgendwann bekommt man eine erste Anfrage, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Das war 2000 zur EM in Belgien und den Niederlanden. Ich war damals noch bei Tottenham in der Premier League und habe dann für das ZDF die Spiele der englischen Nationalmannschaft analysiert.“

Erst 14 Jahre später habe er sich dann endgültig für eine Karriere hinter der Kamera und gegen eine Laufbahn auf der Trainerbank entschieden. „Das volle Bekenntnis, das hauptberuflich zu machen, habe ich dann nach meiner Zeit als Co-Trainer bei Tottenham gegeben. Das war 2014. Ich bin dann dort Schritt für Schritt reingerutscht, obwohl ich auch Bundesliga-Trainer hätte werden können“, erinnert er sich an die damalige Zeit.

TV-Experte ein Fulltime-Job

„Oft sitze ich bis in die Nacht, schaue mir die Kader, die letzten Spiele und die Spielsysteme der Mannschaften an. Das ist einerseits schön, andererseits weiß ich auch, dass die kommenden Wochen eine harte Zeit für mich werden. Viele denken, man setzt sich als Experte einfach ins Studio und erzählt ein bisschen. Das war noch nie mein Anspruch. Ich versuche, so wenig wie möglich Phrasen zu dreschen“, erklärt seine Herangehensweise.