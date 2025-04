"Das Mysterium von Dortmund": Auch in Spanien wird schon gerätselt

Seit vielen Wochen ist die Dauerkrise des 47-maligen Nationalspielers von Borussia Dortmund eines der meistdiskutierten Themen Fußball-Deutschlands. Vor dem Rückspiel des BVB gegen den FC Barcelona am Dienstagabend spricht sich das Thema auch in Spanien herum - während sich die Diskussion um die Personalie auch in der Heimat weiter zuspitzt.

„El misterio del Dortmund“

Vom „Dortmunder Mysterium“ (El misterio del Dortmund) ist in der Überschrift die Rede: „Julian Brandt war in der letzten Saison auf einem hervorragenden Niveau, aber er schafft es nicht, in der von Kovac geführten Mannschaft etwas zu bewirken“, heißt es in dem Bericht, der seinerseits die kritische Debatte in deutschen Sportmedien nachzeichnet: Kovac sei „nicht in der Lage, ein Problem zu lösen, das sich seit zu vielen Wochen in der Kabine festgesetzt hat. Was ist los mit Julian Brandt? Eine Antwort, nach der der ehemalige Trainer des FC Bayern München verzweifelt sucht.“