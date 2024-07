BVB-Star nur zweite Transfer-Wahl?

Atlético Madrid intensiviert nach dem Abgang von Spaniens EM-Star Álvaro Morata die Suche nach einem neuen Stürmer und hat dabei gleich mehrere hochkarätige Kandidaten im Visier: Ist Borussia Dortmunds Niclas Füllkrug dabei am Ende nur zweite Wahl?

Shootingstar Dovbyk als Morata-Ersatz?

Dabei dem Vernehmen nach ganz oben: Der ukrainische Mittelstürmer Artem Dovbyk, der in der Saison 2023/2024 mit 24 Toren in 36 Spielen für den FC Girona beeindruckt und sich zum Torschützenkönig von LaLiga gekrönt hat. Atlético soll bereits ein Angebot von 25 Millionen Euro unterbreitet haben, damit aber abgeblitzt sein. Wie die spanische Zeitung AS nun berichtete, ist Atlético aber gewillt, bis zu 35 Millionen Euro für Dovbyk zu investieren.