Kramer schwärmt von BVB-Star: "Richtig geiles Interview"

Niklas Süle überzeugt in der Champions League auf ganzer Linie und gibt anschließend ein bemerkenswertes Interview. Ex-Nationalspieler Christoph Kramer schwärmt daraufhin vom BVB-Verteidiger.

Mit Raphinha, Lamine Yamal und Robert Lewandowski hatte Niklas Süle am Mittwochabend alle Hände voll zu tun, doch der BVB-Verteidiger meisterte die Aufgabe bravourös und hielt das Offensiv-Trio weitestgehend in Schach. Von SPORT1 gab es dafür die Note 1,5 . Die 0:4-Hinspielpleite konnten die Schwarz-Gelben allerdings nicht mehr aufholen, der Vorjahresfinalist ist aus der Champions League ausgeschieden.

Beim beeindruckenden 3:1-Erfolg im Rückspiel war Süle lautstark unterwegs, gab immer wieder Kommandos an seine Mitspieler. Und auch nach Abpfiff richtete sich der 29 Jahre alte Verteidiger an seine Mannschaft: „Wieso nicht auch in den Bundesliga-Spielen?“, fragte sich Süle im Interview bei Amazon Prime.