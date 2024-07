Ex-Weltmeister-Kapitän überlebt Horror-Unfall

Carlos Dunga, Brasiliens Weltmeister-Kapitän von 1994, gerät in einen schweren Unfall. Der frühere Stuttgart-Profi hat allerdings Glück im Unglück.

Riesenglück für Carlos Dunga! Der brasilianische Weltmeister-Kapitän von 1994 hat einen schweren Autounfall überlebt. Aus bisher ungeklärten Gründen überschlug sich das Auto, in welchem auch die Ehefrau des ehemaligen VfB-Stuttgart -Profis saß.

Am Samstagmorgen war der 60-Jährige auf der Autobahn von Sao Paulo nach Campina Grande do Sul unterwegs, ehe der Wagen ins Schleudern kam und sich überschlug. Die Polizei geht als Ursache davon aus, dass der Unfall auf die nasse Fahrbahn zurückzuführen ist. Dunga und seine Frau verletzten sich nicht schwer und konnten bereits einen Tag später das Krankenhaus wieder verlassen.

Nach Informationen des brasilianischen Fernsehsenders RIC TV waren die beiden vorher in Sao Paulo zu Besuch bei ihrem Sohn Bruno. Dieser meldete sich nach dem Unfall zu Wort.

In einem Statement bedankte er sich: „An alle, die sich Sorgen gemacht und die Familie unterstützt haben; an den LKW-Fahrer, der sofort Erste Hilfe geleistet hat, und an das Angelina-Caron-Krankenhaus, wo wir vom Team sehr gut betreut wurden.“