Joachim Löw? Sensationeller Bericht in England aufgetaucht!

In England ist ein sensationeller Bericht zu Joachim Löw aufgetaucht. Wie das Boulevard-Blatt The Sun berichtet, hat der ehemalige Bundestrainer großes Interesse am seit kurzem vakanten Posten des englischen Nationaltrainers .

Löw ist seit seinem Abschied von der deutschen Nationalmannschaft 2021 ohne Verein, gehandelt wird sein Name aber immer mal wieder. Mit mittlerweile 64 Jahren steht er für geballte Erfahrung - sollte er tatsächlich an dem Job bei den Three Lions interessiert sein, müsste er sich gegen eine immer länger werdende Liste an Kandidaten durchsetzen.