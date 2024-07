Southgate verkündet England-Aus: Deutsche Kandidaten als Nachfolger

Folgt Ex-Bayern-Coach Tuchel auf Southgate?

In diesem Zusammenhang wird bereits Thomas Tuchel ins Spiel gebracht. Der Ex-Bayern-Coach soll schon vor der EM 2021 an dem Job interessiert gewesen sein, als Southgate seinerzeit in der Kritik stand. Sein Ansehen in England ist nicht zuletzt seit dem Gewinn der Champions League mit dem FC Chelsea ohnehin hoch.