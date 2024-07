Mit Kroos! Neuer Job für TV-Moderatorin

In der von Kroos und Twitch-Star Elias Nerlich gegründeten Liga sind zahlreiche bekannte Namen vertreten. Als Team-Manager konnten die beiden Antonio Rüdiger, David Alaba oder Franck Ribéry gewinnen. Doch auch außerhalb des Fußballs sind Stars dabei, wie etwa der Musiker Luciano oder Leon Draisaitl aus der NHL.

Übertragen wird das Turnier auf der Streaming-Plattform Twitch. Los geht es mit dem Draft Day am 28. Juli, dann werden die Spieler auf die verschiedenen Teams verteilt.

Kleinfeldliga mit Kroos startet im September

Ab September wird in der Lanxess Arena an den Spieltagen dann für jeweils 30 Minuten im 5 gegen 5 gespielt. Mit besonderen Regeln wird dem Spiel zusätzliche Spannung verliehen. Das Finalturnier findet am 15. Dezember statt.