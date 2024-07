Podcast: "Flutlicht an!" mit Eintracht-Physio Ornella Caserta - "Mein Arbeitstag endet auf dem Sportplatz"

Tanzen. Volleyball. Ballett. Gymnastik. So lauteten unter anderem die Sportarten, die Ornella Caserta als kleinem Mädchen in den 1990er Jahren nahegelegt wurden. Dabei wollte sie nur eins: kicken. „Ich bin im Grunde im Fußball groß geworden!“ – Brüdern und Papa sei Dank. Aber wie noch viele Frauen ihrer Generation erlebt Caserta als Kind den Moment, in dem man ihr vermittelt, dieser Sport sei nichts für sie.

„Das war das schlimmste Gefühl, was ein kleines Mädchen haben kann“, erinnert sie sich bis heute. Doch wenn ihre Brüder kickten, stand sie mit dem Eiskoffer am Rand, erzählt die 32-Jährige amüsiert.

Traumberuf dank harter Arbeit

Caserta bildet sich weiter und schreibt Bewerbungen, ihren Traum fest vor Augen. Heute arbeitet sie mit einigen der weiblichen U-Teams von Eintracht Frankfurt und seit der aktuellen Saisonvorbereitung auch mit der 2. Mannschaft. „Mein typischer Arbeitstag beginnt in der Praxis und endet auf dem Sportplatz“, erzählt sie mit einem Lächeln in der Stimme.

In Sachen Infrastruktur, erzählt Caserta, sei die Differenz zwischen dem, was für Jungs und Mädchen vorgehalten werde, natürlich noch spürbar. „Bei den Spielerinnen arbeite ich eher aus dem Koffer.“ Dennoch ist sie persönlich Fan davon, aufs Positive zu schauen. Das versuche sie auch, ihren Schützlingen zu vermitteln.

„Ich bin eher die Erwachsene, die sagt: Schaut, was die vor euch erreicht haben.“ Denke man an Fußballerinnen wie Laura Freigang und Alexandra Popp, sei extrem, was diese für nachfolgende Generationen bewegt haben. „Ich versuche, den jungen Spielerinnen beizubringen: Wenn ihr euch so engagiert, kann es nur besser werden.“