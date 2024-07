Rodri und Morata im Fokus: UEFA setzt Inspektor ein

Die ausgelassene Siegesparty der spanischen Europameister könnte für zwei Profis ein Nachspiel haben. Wegen der Vorfälle bei den Feierlichkeiten in Madrid hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) einen Ethik- und Disziplinarinspektor eingesetzt, dieser soll das Verhalten von Rodri und Kapitän Alvaro Morata untersuchen. Dabei gehe es um "mögliche Verstöße gegen die UEFA-Disziplinarordnung". Das teilte der Kontinentalverband am Freitag mit.

Nach der Präsentation des EM-Pokals in der spanischen Hauptstadt am 15. Juli hatte es Kritik gegeben. Der Fußballverband von Gibraltar kritisierte die "extrem provokative und beleidigende Art der Feierlichkeiten rund um den Gewinn der Europameisterschaft". Dabei ging es um "inakzeptable Gesänge, die sich auf Gibraltar beziehen und von den Spielern der spanischen Nationalmannschaft gesungen wurden. Der Fußball hat keinen Platz für ein solches Verhalten", hieß es in der Mitteilung des Verbandes.