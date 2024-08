Leverkusen quält sich weiter: Bayer-Stars werden deutlich

„Wir wissen, dass es nicht gut genug von uns war heute. Am Ende sind wir froh, dass wir eine Runde weitergekommen sind. Das ist die Hauptsache. Aber dann müssen wir über das sprechen, was wir über 90 Minuten gespielt haben. Das reicht auch gegen einen Regionalligisten nicht. Da müssen wir ehrlich miteinander sein und das ehrlich analysieren. Das müssen wir definitiv besser machen“, sagte Andrich bei Sky . „Das sind nicht wir, das müssen wir ehrlich ansprechen.“

Andrich und Hofmann sprechen Schwächen an

Bayer-Coach Xabi Alonso atmete nach dem Einzug in die nächste Runde auf. „Das ist typisch Pokal. Jena hat es gut gemacht, bis zur letzten Minute gekämpft“, sagte der Spanier. Gegen wen die Werkself in der nächsten Runde ran muss, wird die Auslosung am Sonntag in Dortmund ergeben. Tags zuvor (18.30 Uhr) geht es jedoch erst einmal im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig.