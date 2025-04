Fußball-Märchen geht weiter! Underdog Bodö/Glimt historisch

Die Mannschaft von Trainer Kjetil Knutsen setzte sich im Viertelfinal-Rückspiel am Donnerstag bei Lazio Rom mit 3:2 im Elfmeterschießen durch und zog nach dem 2:0 im Hinspiel als erstes norwegisches Team in das Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs ein.

Zum Helden in Rom wurde Bodö/Glimt-Keeper Nikita Haikin, der den entscheidenden Schuss von Lazios Valentin Castellanos parierte. Zuvor hatte Andreas Helmersen (109.) den Norwegern das Elfmeterschießen erst ermöglicht, der Stürmer sah jedoch kurz vor dem Showdown die Gelb-Rote Karte (120.).

Bodö/Glimt trifft im Halbfinale auf Tottenham

Doch nun trifft Bodö/Glimt am 1. und 8. Mai auf Tottenham Hotspur, das sich mit 1:0 (1:0) bei Eintracht Frankfurt durchsetzte und nach dem 1:1 im Hinspiel so ins Halbfinale einzog.

Im anderen Halbfinale treffen Manchester United und Athletic Bilbao aufeinander. United setzte sich in letzter Sekunde in Überzahl mit 5:4 (2:2, 2:0) nach Verlängerung gegen Olympique Lyon durch. Bruno Fernandes (114./Foulelfmeter), Kobbie Mainoo (120.) und Harry Maguire (120.+1) drehten in der Verlängerung einen 2:4-Rückstand.