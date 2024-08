Historischer Erfolg: Heidenheim in der Europacup-Ligaphase

Der Mannschaft von Franck Schmidt gewinnt auch im Play-off-Rückspiel in der Conference League gegen Häcken.

Das Heidenheimer Europacup-Märchen geht dank später Traumtore weiter: Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt nutzte die historische Chance und zog durch ein schwer erkämpftes 3:2 (1:0) gegen BK Häcken im Play-off-Rückspiel sensationell in die Ligaphase der Conference League ein. In Schweden hatte der Bundesligist bei seiner internationalen Premiere mit 2:1 gewonnen.

"Es ist ein historischer Moment, auf den wir alle so stolz sein können", sagte Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald: "Das ist etwas ganz Großes für unseren Verein. Das können wir jetzt einfach nur genießen. Morgen können wir nach Monaco fliegen und bei der Auslosung sein, das ist unvorstellbar."

Youngster Paul Wanner (84.) und Mathias Honsak (90.+2) erzielten in einer turbulenten Partie die so wichtigen wie wunderschönen Schlussphasen-Treffer für den FC, der durch Marvin Pieringer (30.) in Führung gegangen war. Zeidane Inoussa (59.) und Jeremy Agbonifo (79.) hatten das Spiel zwischenzeitlich für die Gäste aus Göteborg gedreht.