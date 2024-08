Krasses Video zu Vincent Kompany aufgetaucht: Bayern-Trainer schreit Ex-Spieler an

Ein Video zu Vincent Kompany sorgt für großes Aufsehen: Bei seinem Ex-Klub FC Burnley hat der Bayern-Trainer die Beherrschung verloren - was jetzt ans Licht kommt.

Ein Video zu Vincent Kompany sorgt für großes Aufsehen: Bei seinem Ex-Klub FC Burnley hat der Bayern-Trainer die Beherrschung verloren - was jetzt ans Licht kommt.

Ein erstaunlicher Trainingsauftritt von Vincent Kompany aus seiner Zeit beim FC Burnley sorgt nicht nur in England für Aufsehen. In der kürzlich veröffentlichten zweiten Staffel der Doku-Serie „Mission to Burnley“ ist ein lautstarker Streit des neuen Bayern-Trainers mit einem seiner ehemaligen Spieler zu sehen.