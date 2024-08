Kuriose Szene um Harry Kane bei seinem ersten Titelgewinn für den FC Bayern

Harry Kane und der FC Bayern München holen den ersten Pokal einer noch jungen Saison. Aber ausgerechnet Harry Kane will damit erstmal nichts zu tun haben.

Der FC Bayern München hat am Samstagabend einen 3:2 (3:1)-Erfolg im Visit Malta Cup gegen Tottenham Hotspur bejubelt und damit die erste Trophäe einer noch jungen Saison eingefahren. Doch ausgerechnet Harry Kane wollte mit den Feierlichkeiten rund um seinen ersten Titel im Vereinsfußball nichts zu tun haben. Aber wieso?

Kane war gegen seinen Ex-Verein in der 80. Minute für Kapitän Joshua Kimmich eingewechselt worden und bekam beim Betreten des Spielfelds die Spielführerbinde überreicht. Es war das erste Mal seit seiner Ankunft beim deutschen Rekordmeister, dass Kane als Kapitän auflief.

Kane will Trophäe nicht entgegennehmen

Doch nach Abpfiff gab der 100-Millionen-Mann die Binde kurzerhand wieder an Kimmich zurück. Denn: Die Siegerehrung stand unmittelbar bevor, samt Pokalübergabe - und die Trophäe nimmt nun mal traditionellerweise der Kapitän entgegen.

Dass Kane den Pokal nicht in die Höhe recken wollte, war wohl eine respektvolle Geste gegenüber seinem Ex-Verein. Womöglich wollte Kane sich aber auch den Moment aufsparen, bis es einen „bedeutsameren“ Titel zu feiern gibt.

Der Superstar wurde bei seiner Einwechslung auch von den Spurs-Fans frenetisch begrüßt, nach Abpfiff erfolgte ein harmonischer Austausch mit seinen ehemaligen Mitspielern. Vor dem Spiel wurde Kane - wie auch Teamkollege Eric Dier - bei der ersten Rückkehr an die alte Wirkungsstätte geehrt.

„Es ist seltsam, hier in einem anderen Trikot und für das Auswärtsteam zu spielen. Ich sollte heute wahrscheinlich nicht spielen, ich habe erst gestern trainiert, aber es war mir wichtig, 10 Minuten oder so zu spielen“, sagte Kane im Nachgang bei Sky Sports .

Vor dem DFB-Pokalspiel beim Zweitligisten SSV Ulm am kommenden Freitag wartet auf den FC Bayern am Dienstag die Generalprobe. In Unterhaching testet der Rekordmeister gegen den österreichischen Erstligisten WSG Tirol.