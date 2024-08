Regenschirm-Skandal: Vater geht auf früheren 1860-Trainer los!

In der Folge der Auswechslung seines Sohnes stürmte er von der Haupttribüne in Richtung der Trainerbank, schrie Cheftrainer Ricardo Moniz an und warf mit seinem Regenschirm auf den 60-Jährigen, den er jedoch verfehlte. Erst nachdem Schiedsrichter Fedayi San das Spiel unterbrach und Klub-Präsident Ancillo Canepa schlichtend eingriff, beruhigte sich die Lage.

Bajrami soll auf Anweisungen mit „Fuck off“ reagiert haben

„So etwas habe ich noch nie erlebt. Das ist ein absoluter Tiefpunkt“, zeigte sich Moniz im SRF -Interview nach dem 2:0-Sieg seiner Mannschaft entsetzt über die Szene und kündigte Folgen an. „Das wird Konsequenzen haben. Das ist nicht gut für das Talent. Das ist eine traurige Geschichte, so geht das nicht“

Moniz erteilte Höchststrafe schon zum dritten Mal diese Saison

Kurios: Für Moniz, der in seiner Trainerlaufbahn unter anderem bei RB Salzburg, 1860 München und dem HSV tätig war, sind Ein- und Auswechslungen seiner Spieler nicht selten. In dieser Saison war Bajrami bereits der dritte Profi, dem Moniz diese Höchststrafe erteilte. Im ersten Saisonspiel hatte es Doron Leidner erwischt, der nach seiner Einwechslung in der 26. Minute bereits zur Halbzeit vom Feld musste. Dasselbe Schicksal ereilte zuvor auch Jonathan Okita in der Conference-League-Quali.