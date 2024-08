Reus-Debüt naht: Ex-BVB-Star mit toller Nachricht

Dann treffen die Kalifornier in der MLS in der Nacht zu Sonntag (4.30 Uhr) im Heimspiel auf Atlanta United. Reus, dessen Zeit bei Borussia Dortmund im Sommer nach zwölf Jahren zu Ende gegangen war, hatte in der vergangenen Woche bei Galaxy einen Zweieinhalbjahresvertrag unterzeichnet - für den 35 Jahre alten deutschen Ex-Nationalspieler ist es die erste Auslandsstation in seiner Karriere.