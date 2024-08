"Warum habe ich da nicht schon aufgeschrien?" Podcast "Flutlicht an!" mit Lisa Kalina

Gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen zu wollen, das ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Wer sich da auf den Weg macht, braucht Unterstützung, Partner*innen. Für die Hamburgerin Lisa Kalina wird während des Studiums an der Deutschen Sporthochschule Köln Kommilitonin Lisa Steffny zu einer solchen Partnerin.

„Warum habe ich da nicht schon aufgeschrien?“

Beide verbindet viel mehr als ihr Vorname: Im Sport groß geworden, haben sie als Mädchen dieselben strukturellen Begrenzungen erlebt. Das an sich ist den Frauen unterwegs durchaus bewusstgeworden.

Was ihnen aber erst jetzt, gereift und in einer Phase der Selbstreflexion, klar wird, ist wie viele unangenehme Momente sie weggelächelt und so mitgetragen haben.