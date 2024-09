Blindenfußball-Bundesliga: Titel-Showdown um BVB, St. Pauli, Stuttgart und Marburg

Am kommenden Samstag ist es wieder soweit. Dann findet auf dem Darmstädter Karolinenplatz der letzte Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga statt. Alle acht Mannschaften bestreiten an diesem Tag ihr letztes Ligaspiel und noch ist das Rennen um die Meisterschaft völlig offen.

Zwar steht der Vorjahresmeister Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg mit 14 Punkten an der Tabellenspitze, jedoch können mit Borussia Dortmund, dem FC St. Pauli und dem MTV Stuttgart noch drei weitere Mannschaften deutscher Meister werden. Denn diese Teams liegen mit nur einem Zähler Abstand hinter dem amtierenden deutschen Meister. Besonders daran ist allerdings, dass die ersten vier Mannschaften in direkten Duellen aufeinander treffen werden und den Titel unter sich ausmachen.

BVB glaubt an Torriecher ihres Stürmers

Borussia Dortmund hofft ebenfalls noch auf den Erfolg und setzt dabei auf das Talent von Jonathan Tönsing. Bereits seit einigen Jahren gehört der 25-Jährige zu den stärksten Offensivspielern der Liga. Und auch in dieser Saison steht Tönsing mit 20 Treffern an der Spitze der Torjägerliste.

„Die technischen Fertigkeiten sind herausragend“

Bereits seit 2008 veranstaltet die DFB-Stiftung Sepp Herberger die Liga in Kooperation mit dem Deutschen Behindertensportverband und dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Da der Sport jedoch immer noch nur eine geringe Aufmerksamkeit genießt, finden seit 2011 die Stadt-Spieltage statt, an denen die Spiele an bekannten Orten in Deutschlands Großstädten gespielt werden.