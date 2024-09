EA FC25: Tattoos von Jadon Sancho müssen zensiert werden

Am 27. September wird die neue Version von EA FC (ehemals FIFA) veröffentlicht. Das Fußballsimulationsspiel zeigt bekannte Fußball-Stars, in den letzten Jahren sahen die Spieler im Videospiel den echten Sportlern immer ähnlicher. Das führt jedoch auch dazu, dass im Einzelfall bestimmte Details verändert werden müssen. So wie beim Ex-Dortmunder Jadon Sancho.