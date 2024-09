Sancho glänzt: "Ich habe das Gefühl, Jadon braucht Liebe"

Chelsea-Trainer erklärt sein Sancho-Erfolgsrezept

„Bin so glücklich, dass ich mich so wohl fühle“

Genau diese Liebe scheint Jadon Sancho auch schon während seiner ersten Tage für die Blues gespürt zu haben: „Ich muss mich bei allen Mitarbeitern und meinen Teamkollegen bedanken. Am ersten Tag, an dem ich ankam, fühlte ich mich willkommen und ich bin so glücklich, dass ich mich so wohl fühle“, sagte er dem britischen Fernsehsender Sky Sports.